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  6. Geht für den MTV Stuttgart doch noch was? Kracherschuss leitet Auswärtscoup ein

Abstiegskampf in Fußball-Landesliga Geht für den MTV Stuttgart doch noch was? Kracherschuss leitet Auswärtscoup ein

Abstiegskampf in Fußball-Landesliga: Geht für den MTV Stuttgart doch noch was? Kracherschuss leitet Auswärtscoup ein
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Türöffner für den MTV Stuttgart: Daniel Henschke traf fulminant zur Führung. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Mit einem 3:1 beim Ex-Titelfavoriten TSGV Waldstetten stellt der Tabellenvorletzte MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga erneut seine Stehaufmännchen-Qualitäten unter Beweis.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Sie sind raus, sie sind doch noch nicht raus. Sie sind raus, sie sind doch noch nicht raus. Die emotionale Achterbahnfahrt der Fußballer des MTV Stuttgart im Tabellenkeller der Landesliga setzt sich fort. Eine Woche nach der bitteren Heimniederlage gegen den Spitzenreiter Ehningen haben die Kräherwald-Kicker nun einmal mehr ihre Stehaufmännchen-Qualitäten gezeigt. Trotz Personalnot siegten sie beim vormaligen Titelfavoriten TSGV Waldstetten mit 3:1, wonach sich von Neuem die Frage stellt: Geht in Sachen Klassenverbleib etwa doch noch was? Der Abstand zu Platz 13, der zur Relegationsteilnahme berechtigen könnte, ist drei Spieltage vor Schluss wieder auf drei Punkte geschmolzen.

 

„Ja, wir sind nach wie vor lebendig. Die Mannschaft hat super performt“, sagt der Spielleiter Luca Luchetta. Und das, obwohl nur ein letztes Aufgebot zur Verfügung stand. Unter der Woche waren auf der eh schon langen Ausfallliste auch noch der Angreifer Fabio Baldi (Wadenbeinbruch) und der Keeper Niklas Wegner (Bänderriss) mit schweren Verletzungen hinzugekommen. Im Tor gab deshalb der Winterzugang Philipp Wagner (vom Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen) sein Debüt.

Auszeichnungsmöglichkeiten erhielt der 27-Jährige jedoch kaum. Die Stuttgarter Gäste ließen wenig zu – und netzten auf der anderen Seite entschlossen ein. Den Anfang machte Daniel Henschke mit einem Vollspann-Kracherschuss zum 1:0, und das mit seinem schwachen rechten Fuß (45.). Danach erhöhten Raphael Hahn und Joel-Noah Graham (50./57.). Lion Janzen und Vanja Lukic betätigten sich dabei als Vorlagengeber, ehe für den Gegner Joshua Szenk per Freistoß lediglich noch Ergebniskosmetik betrieb (82.).

Weitere Gegner sind nun die SV Böblingen (24. Mai zuhause), das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz (30. Mai auswärts) sowie zum Abschluss der Tabellenzweite TSV Köngen (6. Juni zuhause).

„Spieler des Spiels“ beim MTV Stuttgart

Daniel Henschke (Nominierungen: 1). Defensiv zweikampfstark, offensiv ein guter Ballerverteiler, der obendrein mit seinem ersten Saisontreffer den überraschenden Auswärtssieg seiner Mannschaft einleitete. TSGV Waldstetten: Helmli – Kurfess, Schraml, Taxis – Waldraff (57. Dudium), Pfeifer, Szenk, Podilczak (65. Beyerle) – Eisele, Nagler (65. Schoell), Groiß. MTV Stuttgart: Wagner – Wiese, Rudolph, Weippert (82. Ceesay), Mägerle – Janzen (77. Enke), Primorac, Henschke, Hug (46. Graham) – Hahn, Lukic (67. Triantafillou).

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