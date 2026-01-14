Abstiegskampf Regionalliga Volleyballerinnen der TSF Ditzingen geben die launische Diva
Der Volleyball-Regionalligist aus Ditzingen holt in einem wechselhaften Spiel einen 3:2-Erfolg bei DJK Schwäbisch Gmünd und sammelt Punkte im Abstiegskampf.
Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen sind sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet: Der Regionalligist feierte bei DJK Schwäbisch Gmünd in einer spannenden Partie mit 3:2 (23:25, 25:12, 16:25, 25:21, 15:12) einen wichtigen Auswärtssieg. „Dieser Erfolg zum Beginn der Rückrunde tat extrem gut“, freute sich Kapitänin Ute Busch.