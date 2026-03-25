Die Playmobil-Figur aus dem Schwarzwald bekommt einen Partner: Fans haben per Abstimmung Plastikboy Hannes zum Bräutigam gewählt. Welche Details die neue Hochzeits-Tracht auszeichnen.
25.03.2026 - 16:20 Uhr
Die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ geht den Bund fürs Leben ein – und heiratet Hannes. Nach einem Aufruf auf Social Media, bei dem Fans und Interessierte unter drei Playmobil-Kandidaten wählen konnten, hätten rund 1.800 Menschen abgestimmt und sich für den „bodenständigen Schwarzwaldjungen“ mit Trompete in der Hand als künftigen Partner von Marie entschieden, teilte die Gemeinde Baiersbronn mit.