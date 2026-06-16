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Abstimmung im EU-Parlament Zollabkommen mit Sicherheitsnetz

Abstimmung im EU-Parlament: Zollabkommen mit Sicherheitsnetz
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Im schottischen Turnberry schlossen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Donald Trump das EU-USA-Zollabkommen ab. Das war im August 2025, umgesetzt ist es immer noch nicht. Foto: AP/dpa/Jacquelyn Martin

Der Handelskrieg scheint abgewendet. Das Europaparlament spricht sich unter Vorbehalt für den Deal mit den USA aus. in Brüssel herrscht zähneknirschende Erleichterung.

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

Zufrieden sind die Europaparlamentarier nicht. „Eigentlich dürfte es diesen Deal gar nicht geben“, wettert die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini und spricht von einem „illegalen“ Vorgehen der USA. Dennoch stimmten die Parlamentarier am Dienstag in Straßburg für die Umsetzung der umstrittenen Zollvereinbarung mit den USA aus dem vergangenen Jahr. Damit werden die europäischen Zölle auf US-Industrieprodukte abgeschafft.

 

Das Gesetz enthält eine Notfallklausel

Doch die Europäer haben sich auf unliebsame Überraschungen aus Washington vorbereitet, denn das Gesetz enthält eine Notfallklausel: Falls US-Präsident Donald Trump seine Zölle wieder erhöht, kann die EU-Kommission die Zollabschaffung wieder aussetzen. Die Notwendigkeit einer solchen Einschränkung zeigte sich unmittelbar vor der Abstimmung im Straßburger Parlament. Auf dem G-7-Gipfel am Montag in Evian drohte Trump Frankreich erneut mit einem 100-Prozent-Zoll auf Wein und Champagner, sollte Paris seine seit 2019 geltende Digitalsteuer nicht zurücknehmen.

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Die Abgabe betrifft vor allem die großen US-Konzerne Facebook, Amazon, Apple, Google und Microsoft. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte auf die Drohung äußert verärgert. „So läuft das nicht“, konterte er und verwies auf das im Sommer 2025 erreichte Zollabkommen zwischen den USA und der EU. „Wir brauchen Stabilität“, betonte der französische Präsident.

Die Vereinbarung, die im vergangenen August von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Trump im schottischen Turnberry geschlossen wurde, sollte diese Stabilität in die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und den USA zurückbringen. Zuvor hatte der US-Präsident mit reichlich willkürlichen Zolldrohungen gegen zahlreiche Länder für globale Unruhe gesorgt. Allerdings dauerte die Umsetzung des Turnberry-Deals auf EU-Seite mehrere Monate, was für wachsenden Unmut in Washington sorgte. Trump setzte der EU schließlich eine Frist bis zum 4. Juli.

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Das Parlament hat nun geliefert, der Rat der 27 EU-Länder muss noch formal grünes Licht geben, was als Formalie gilt. Die Grünen-Politikerin Cavazzini hofft, dass der Deal „eine kurze Verschnaufpause“ bringt und fordert: „Diese Zeit gewisser Stabilität müssen wir nutzen, um die europäische Souveränität und die Unabhängigkeit von den USA zu stärken, im digitalen Bereich oder von fossiler Energie.“

Zähneknirschende Erleichterung herrscht auch bei der CDU/CSU-Fraktion im Parlament. „Das Abkommen ist nicht perfekt, aber es bleibt in einer Zeit handelspolitischer Spannungen unverzichtbar, um künftige Eskalationen des Zollkonflikts zu verhindern“, betonte deren Chef Niclas Herbst nach der Abstimmung.

Zugeständnisse enden 2029

Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses, unterstreicht, dass das Parlament den USA keinen „Blankoscheck“ ausgestellt und wichtige Nachbesserungen erzielt habe. Dazu zählt der Sozialdemokrat etwa eine „Auslaufklausel“. Die besagt, dass europäischen Zollzugeständnisse automatisch am 31. Dezember 2029 auslaufen. „Damit haben wir verhindert, dass die aktuellen Zugeständnisse dauerhaft zur neuen Normalität werden“, sagte Lange.

Erleichtertes Aufatmen ist auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie zu vernehmen. Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, sagte am Dienstag, die Abstimmung sei ein „wichtiger Schritt zur Stabilisierung der transatlantischen Handelsbeziehungen“. Er hofft, dass auch „die USA ihrerseits die Vereinbarungen ebenso konsequent umsetzen“. Niedermark betonte im selben Atemzug allerdings, dass man nun nicht in den alten Trott verfallen dürfe und in Zukunft vor allem an der „Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit“ arbeiten müsse. Deutschland und die EU müssten „ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen, bessere Rahmenbedingungen am Standort sowie konsequenten Bürokratieabbau weiter stärken“.

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Der Streit um die Zölle war zu einer schweren Belastung geworden, da Europa und die USA enge bilaterale Handels- und Investitionsbeziehungen pflegen. EU-Zahlen zufolge geht es um fast 30 Prozent des weltweiten Handels mit Waren und Dienstleistungen und um 43 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. 2024 belief sich der Handel mit Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und den USA auf ein Volumen von rund 1,7 Billionen Euro.

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