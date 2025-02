Im Europaausschuss im Landtag stimmt die CDU mit der AfD über einen Tagesordnungspunkt ab. Dabei gibt der CDU-Fraktionschef eine andere Linie vor. Sind das Risse in der Brandmauer oder schlechtes Handwerk?

Annika Grah 06.02.2025 - 11:09 Uhr

Der Vorgang ist schon eine Weile her und doch schlugen die Wogen im Landtag vergangene Woche noch einmal hoch. Just an dem Mittwoch, als die CDU im Bundestag eine Mehrheit mit der AfD tolerierte, platzte dem europapolitischen Sprecher der SPD im Plenum beim letzten Tagesordnungspunkt der Kragen: „Kein Wort über das, was im letzten Europaausschuss passiert ist?“, schimpfte Nicolas Fink in Richtung Regierungsfraktionen. Was war passiert?