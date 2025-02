Noch bis 3. Februar können Leserinnen und Leser online darüber abstimmen, wer unseren Ehrenamtspreis Stuttgarter/in des Jahres 2024 gewinnt. Martin Lipp ist einer der Kandidaten. Er gibt seit 34 Jahren Fußballtraining für Menschen mit Behinderung.

Sybille Neth 01.02.2025 - 08:00 Uhr

Kicken macht Spaß – auch für Menschen mit einer Behinderung. Seit 34 Jahren verschafft Martin Lipp solchen Jungs, die wegen eines Handicaps in keinem Sportverein Platz finden, diese Freude. Er selbst spielt auch gerne Fußball und seit seinem Zivildienst in einer Einrichtung für Behinderte, war es klar für ihn, dass er ehrenamtlich ein spezielles Sportangebot machen will: Jeden Spieler fördert er individuell, die Trainingseinheiten gestaltet er so, dass niemand überfordert ist.