Noch bis 3. Februar können Leserinnen und Leser online darüber abstimmen, wer unseren Ehrenamtspreis Stuttgarter/in des Jahres 2024 gewinnt. Elke Müller ist eine der Kandidatinnen. Sie bringt Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären.

Sybille Neth 01.02.2025 - 08:00 Uhr

Wie tickt das Gegenüber? Welche kulturellen, gesellschaftlichen oder sozialen Hintergründe beeinflussen das Denken und Handeln? Wer in seinem Job eine leitende Funktion hat, sollte sich solche Unterschiede bewusst machen und sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Elke Müller bringt deshalb in ihrem Verein Interferenzen Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammen. Sie alle haben eine verantwortungsvolle Position in ihrem Beruf und lernen bei Interferenzen andere Sicht- und Denkweisen kennen.