EU-Parlament will weniger Waldschutz

Im Streit um ein EU-Gesetz gegen Abholzung stimmen die Abgeordneten nach heftigem Streit mit knapper Mehrheit für einen Aufschub und ein Abschwächen der Regeln.

Knut Krohn 14.11.2024 - 15:00 Uhr

Der verschärfte Schutz des Regenwaldes geht in die Warteschleife. Eine Mehrheit des Europaparlaments hat sich am Donnerstag nicht nur für die Verschiebung des EU-Gesetzes gegen die Abholzung ausgesprochen, sondern auch eine Abschwächung der Regeln gefordert. Die Abgeordneten der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) um CDU und CSU und aus den Rechtsaußen-Fraktionen stimmten in Brüssel dafür, zahlreiche Länder weitgehend von den neuen Vorschriften auszunehmen.