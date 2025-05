Ein Video, das Macron, Starmer und Merz in einem Sonderzug nach Kiew zeigt, sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. Russland wirft den Spitzenpolitikern vor, Drogen konsumiert zu haben. Frankreich weist das zurück.

Philip Kearney 12.05.2025 - 11:26 Uhr

Am Wochenende hat ein Video in den sozialen Medien die Runde gemacht, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Zug auf dem Weg nach Kiew zu sehen sind. Für Aufregung sorgte das, was Macron vor laufenden Kameras vom Tisch nahm – augenscheinlich ein zerknülltes Taschentuch – und das, was Merz mit seiner Hand bedeckte – wohl ein Stäbchen zum Umrühren seines Getränks.