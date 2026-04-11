Absurdes Ganztagsangebot: Weiterer Schlag ins Gesicht für etliche Familien mit Kindern mit Behinderung

Für Familien mit schulpflichtigen Kindern mit Behinderungen kam es in jüngster Zeit knüppeldick. Nicht nur leiden die meisten Eltern besonders unter der Inflation durch Kriege und Krisen, weil oft ein zweites Gehalt fehlt. Auch die Tatsache, dass sie sich seit mehreren Monaten pro Kind und Jahr mit rund 500 Euro am Schülertransport beteiligen müssen, macht vielen von ihnen finanziell zu schaffen. Die Ankündigung aus dem Landratsamt Ludwigsburg, dass die herbeigesehnte Ganztagsbetreuung mit monatlich knapp 1000 Euro sehr teuer für sie wird, ist für sie ein weiterer Schlag ins Gesicht.