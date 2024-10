Versiffte Turnschuhe und stinkende Ballerinas zu Dirndl und Lederhose. Geht’s noch? Das Schuhwerk zum Wasen-Outfit ist genauso wichtig wie das Outfit selbst, findet Stadtkind-Redakteurin Petra Xayaphoum. [Plus Archiv]

Petra Xayaphoum 05.10.2024 - 09:00 Uhr

Über Dirndl, Lederhosen, karierte Hemden und Filzhüte auf dem Cannstatter Volksfest und überall sonst in Stuttgart, wenn wieder die Wasen-Zeit angebrochen ist, kann man streiten und das tun wir jedes Jahr auch gründlich. Zu Recht. Aber wer guckt eigentlich mal runter? Abseits der Endlos-Diskussion, was jetzt nun angebrachte Wasen-Kleidung ist und ob der Wasen eigentlich der neue Fasching ist, wird viel zu wenig über das Schuhwerk gesprochen, das zu dem umstrittenen Bayerische-Trachten-Verkleidungs-Trend-Gemisch auf dem Volksfest so getragen wird.