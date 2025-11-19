Das kleine, exklusive Stuttgarter Modelabel Pal Offner schließt nach elf Jahren. Zum Abschied gibt es ein Pop-Up Event vom 21. bis 23. November inklusive Fashion Show und Abverkauf.
05.11.2025 - 15:00 Uhr
Sabina Pal und Nele Offner, die beiden Gründerinnen des Stuttgarter Modelabels Pal Offner geben auf. Die Herbst-/Winterkollektion war die letzte des kleinen Unternehmens, das die beiden vor elf Jahren gegründet haben. Jetzt ziehen die Frauen einen Schlussstrich und planen ein großes Abschiedsevent.