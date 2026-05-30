Im vergangenen Oktober wurde er erstmals nominiert, inzwischen ist er eine feste Größe im Schweizer Kader. Jetzt will Luca Jaquez bei der WM durchstarten.
30.05.2026 - 09:00 Uhr
Im zweiten Gruppenspiel bei der WM könnte es aus Sicht des VfB Stuttgart zu einem brisanten Duell kommen: Der Schweizer Innenverteidiger Luca Jaquez trifft auf Bosnien mit Stürmer Ermedin Demirovic – ob die beiden Profis der Weiß-Roten am Ende tatsächlich auf dem Platz aufeinander treffen, dürfte davon abhängen, ob Jaquez über seine bisherige Jokerrolle bei den Schweizern hinauskommt (Demirovic ist Teil der bosnischen Stammelf).