Beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt macht Ramon Hendriks ein überragendes Spiel. Hinterher erfährt der häufig Unbeachtete ein Sonderlob.
14.01.2026 - 14:00 Uhr
Es schien, als habe Sebastian Hoeneß auf diese Frage nur gewartet. So konnte der Trainer des VfB Stuttgart nach dem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt freudig zu einer Lobesrede auf den niederländischen Abwehrspieler anheben. „Ich freue mich, dass er mal genannt wird, weil er immer ein bisschen unter dem Radar fliegt“, sagte Hoeneß. Dabei schätze er sich „sehr glücklich, ihn in der Mannschaft zu haben“. Der Coach ergänzte: „Ramon ist im Verlauf der Saison ein sehr wichtiger Spieler geworden.“