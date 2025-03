Überraschender Anblick auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Beim Training am Dienstagmorgen war auch der lange verletzte Dan-Axel Zagadou zu sehen.

Er war einer der Führungsspieler des VfB Stuttgart in der vergangenen Saison – entsprechend schmerzlich vermisst wurde Dan-Axel Zagadou in dieser Spielzeit. Denn der Abwehrspieler laboriert seit Monaten an einer Knieverletzung. Nun aber gibt es endlich einen kleinen Lichtblick beim Franzosen, der seit Mitte September 2024 ausfällt und in dieser Saison lediglich auf 28 Einsatzminuten kommt.