640 Unterschriften gegen den abwesenden Rathauschef: In Wutach brodelt es weiter wegen des Bürgermeisters. Was steckt hinter dem Unmut und wie geht es für die Gemeinde jetzt weiter?
30.04.2026 - 14:00 Uhr
Im Dauerzoff um den Bürgermeister von Wutach, Alexander Pfliegensdörfer, kommt die Gemeinde nicht zur Ruhe. Eine Bürgerinitiative sammelte nun nach eigenen Angaben binnen vier Wochen 640 Unterschriften für eine Neuwahl. Das entspreche zwei Dritteln der Wahlberechtigten, sagte ein Sprecher der Initiative. Das Vertrauen zwischen Bürgermeister und Gemeinderat sowie einem Großteil der Bürger sei zerstört. Pfliegensdörfer äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Zuvor hatte der SWR berichtet.