Am Mittwochabend spielt AC/DC auf dem Cannstatter Wasen – vor einer Rekordzahl an Fans. Die Stadt rät Autofahrern, das Gebiet rund um den Neckarpark zu meiden.

Am Mittwochabend spielt die Hard-Rock-Band AC/DC auf dem Cannstatter Wasen – und laut der Stadt Stuttgart könnte es das größte Konzert sein, das die Landeshauptstadt je erlebt hat. So heißt es in einer Mitteilung, die die Stadt vorab veröffentlicht hat. Auch ein Sprecher des lokalen Konzertveranstalters bestätigt das. Bis zu 90.000 Besucherinnen und Besucher werden bei dem Open-Air-Konzert der Australier erwartet.

Zum Vergleich: Peter Maffay holte am Montag und Dienstag rund 30.000 Menschen auf den Wasen – allerdings an beiden Abenden zusammengenommen. Die US-Sängerin Pink tritt am Freitag vor „nur“ 40.000 Fans in der MHP-Arena auf.

„Wegen der extrem hohen Zahl von Besucherinnen und Besuchern“, heißt es in der Mitteilung der Stadt, werde wie schon bei den Fanmärschen der Fußball-EM die Mercedesstraße zwischen der König-Karls-Brücke und der Talstraße in beiden Richtungen voll gesperrt – und das schon von 12 Uhr an. Der Einlass aufs Konzertgelände beginnt um 15 Uhr.

Die Stadt rät Autofahrern, das Gebiet rund um den Neckarpark bis in den späten Mittwochabend weiträumig zu umfahren. Mit Stau und Verkehrsbehinderungen müsse man rechnen. Konzertbesucherinnen und -besucher sollten unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreißen – das Konzertticket gilt als Fahrschein für Bus und Bahn. Die Sonderlinie U11 ist im Einsatz.

AC/DC sind das letzte Mal vor über 14 Jahren in Stuttgart aufgetreten. 2010 waren die Band um Angus Young auch auf dem Cannstatter Wasen zu Gast.