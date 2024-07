AC/DC ist in Stuttgart und es wird ein denkwürdiger Abend auf dem Cannstatter Wasen erwartet. Auf Instagram freut sich die Band über ihre Station in der Landeshauptstadt.

Eine Horde Altrocker mit 50 Jahren Bandgeschichte auf dem Buckel und moderne soziale Medien? Was auf den ersten Blick nur wenig miteinander zu tun hat, ist aber tatsächlich inzwischen Standard. Auch die australischen Hardrocker AC/DC leisten sich einen professionellen Auftritt unter anderem auf Instagram, der Hochglanz-Öffentlichkeitsarbeit und aktuelle Bezüge zu Fans und der aktuellen Power-Up-Tour sympathisch miteinander vereint.

Und so darf sich auch Stuttgart für die nächsten Stunden über eine gewisse Berücksichtigung im Instagram-Kanal von AC/DC freuen, der immerhin fünf Millionen Follower hat, was gemessen an Accounts der Generation Instagram fast rührend ist: Allein Lena Mantler von den einstigen Stuttgarter Influencer-Zwillingen Lisa und Lena hat 21 Millionen Follower.

In einem Reel verbindet AC/DC Eindrücke aus der Innenstadt mit einer kurzen Fahrt über den Neckar aufs Wasengelände, wo dann einige Szenen vom Aufbau der Konzertbühne zu sehen sind, darunter die legendären Kanonen und auch die Glocke zum Song „Hells Bells“. „Stuttgart the lights are on you!“ steht dazu in der Unterschrift.

Das Konzert auf dem Cannstatter Wasen wird vermutlich Stuttgarter Rockgeschichte schreiben. Nach Veranstalterangaben sind rund 90.000 Tickets verkauft worden. Es wäre damit das größte Konzert, das jemals in Stuttgart stattgefunden hat. Insgesamt kommt AC/DC auf zehn Auftritte in Stuttgart und Böblingen, zum ersten Mal hat die Band 1977 im Gustav-Siegle-Haus gespielt.