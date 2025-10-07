Und wieder geht ein Studenten-Oscar nach Deutschland: Tobias Eckerlin holt mit dem animierten Kurzfilm „A Sparrow’s Song“ die begehrte Trophäe.
07.10.2025 - 10:39 Uhr
Der deutsche Regisseur Tobias Eckerlin und sein Team sind bei den diesjährigen Studenten-Oscars zusammen mit Nachwuchstalenten aus aller Welt ausgezeichnet worden. Bei der Vergabe der 52. Student Academy Awards in New York holte Eckerlin in der Sparte „Animation“ die Spitzen-Trophäe in Gold. Das gelang dem Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg mit seinem animierten Kurzfilm „A Sparrow’s Song“, basierend auf einer wahren Geschichte.