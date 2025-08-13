Bevor AC/DC in Karlsruhe die Bühne betritt, sorgt „The Pretty Reckless“ für den Auftakt – mit einer Mischung aus Hardrock, Grunge und Blues.
13.08.2025 - 14:50 Uhr
Wenn AC/DC im Rahmen ihrer „Power-Up“-Tour in Karlsruhe spielen, steht die Vorband bereits fest: The Pretty Reckless. Die Band aus New York begleitet die Rocklegenden seit 2024 auf der Tour und bringt ihre eigene, energiegeladene Show mit. Für die Besucherinnen und Besucher bedeutet das: Schon vor dem ersten AC/DC-Riff gibt es harten Gitarrensound und eine markante Stimme zu hören.