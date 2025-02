Filmfestival Berlinale Weltpolitik trifft Menschlichkeit

Auf den Filmfestspielen in Berlin widmen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Produzenten den Krisenherden dieser Erde. Werke wie „Das Licht“, „Kein Tier so wild“ oder „Living the Land“ behandeln ernste Stoffe, in denen es um Menschlichkeit und Würde geht.