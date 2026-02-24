Kurz vor der Landtagswahl postet eine Grünen-Politikerin ein altes Video über Manuel Hagel. Es geht um einen Schulbesuch und eine Schülerin. „War Mist“, sagt Hagel nun.

Wenige Tage vor der Landtagswahl steht der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel wegen eines alten Videos in der Kritik. Die Grünen-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer aus Karlsruhe postete auf X ein Video, in dem der Ausschnitt eines Interviews mit Hagels zu sehen ist. Das Gespräch war bereits im Frühjahr 2018 auf Youtube veröffentlicht worden. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Der Clip zeigt Hagel bei einem Stammtischgespräch in einer Ulmer Gaststätte. Er war damals 29 Jahre alt, Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der CDU. Hagel berichtet in der Szene von einem Besuch an einer Realschule in seinem Wahlkreis. In der Klasse hätten damals 80 Prozent Mädchen gesessen, berichtete Hagel. „Also da gibt’s für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen.“ Dann geht er noch auf eine Schülerin näher ein, die die erste Frage gestellt habe: „Ich werd’s nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen.“

Eigentlich möchte Hagel in dem Interview mit dem Beispiel ausdrücken, dass Sprache in der Politik wichtig ist und die Menschen erreichen muss.

Grünen-Politikerin kritisiert Aussagen – So reagiert Hagel

Die Grünen-Politikerin Mayer postete den Clip und kritisierte: „Was meint ein erwachsener Mann damit, dass es ein besonders schöner Termin ist, wenn er in einem Klassenzimmer mit maximal 16-Jährigen sitzt?“ Mayer fragt auch, warum es um das Aussehen eines minderjährigen Mädchens gehen müsse, wenn doch ihre Frage im Mittelpunkt stehe, und was das für ein Signal an Mädchen und junge Frauen sende, die sich in der Politik engagieren wollten.

„Der Einstieg für dieses Interview 2018 war Mist“, sagte Hagel nun unter anderem der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Frau hat mir damals direkt den Kopf gewaschen. Frau Dr. Mayer kommt damit jetzt 12 Tage vor der Landtagswahl acht Jahre zu spät.“