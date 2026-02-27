In der UEFA Champions League ist nach den Playoffs klar, welche Teams im Achtelfinale stehen. Doch wer trifft auf wen? Alle Infos zur nächsten Runde.
Die Playoffs in der UEFA Champions League sind vorbei und die Auslosung hat die Achtelfinal-Paarungen bestimmt. In der Runde der letzten 16 bekommt es Bayer Leverkusen mit Titel-Topfavorit FC Arsenal zu tun, während der FC Bayern gegen Dortmund-Bezwinger Atalanta Bergamo spielt. Das ergab die Ziehung der Europäischen Fußball-Union im schweizerischen Nyon. „Ich glaube, dass das (Dortmund-Aus) eine große Warnung ist. Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind von der Struktur oder der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl im TV-Sender Sky: „Eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist. Aber wir wollen weiterkommen.“