Das Achtelfinale findet am 10./11. März 2026 statt. Leverkusen genießt gegen den Tabellenführer der englischen Premier League Arsenal zunächst Heimrecht, die Münchner reisen für die erste Partie nach Italien zu Atalanta. Die genauen Terminierungen der Spieltage werden noch bekanntgegeben.

Die Achtelfinal-Paarungen der UEFA Champions League:

Champions League: Wann geht es weiter?

Das Achtelfinale wird vom 10. bis 18. März 2026 ausgespielt. Im Viertelfinale, rund eine Woche später, finden die Spiele dann vom 7. bis zum 15. April statt. Vom 28. bis zum 6. Mai kämpfen dann noch vier Teams um den Einzug ins Endspiel am 30. Mai.

Die Termine im Überblick:

Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März

Viertelfinale: 7./8. und 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April und 5./6. Mai

Finale: 30. Mai in der Puskas Arena Budapest

Wer überträgt das Achtelfinale live?

Ein ausgewähltes Spiel am Dienstag wird live und exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. Sollte der FC Bayern z.B. an einem Dienstag im Einsatz sein, dürfte sich Amazon mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Partie des deutschen Rekordmeisters entscheiden.

Alle übrigen Begegnungen zeigt DAZN live. Mit Ausnahme des Dienstagsspiels bei Amazon überträgt DAZN sämtliche Partien sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz.