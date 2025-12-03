Zweitligist Bochum spielt gegen Europacup-Teilnehmer Stuttgart nicht schlecht, schwächt sich jedoch selbst. Der VfB kann weiter vom erneuten Pokalfinale in Berlin träumen.
03.12.2025 - 20:12 Uhr
Bochum - Zufrieden klatschten sich die Stuttgarter Spieler nach der souverän genommenen Achtelfinal-Hürde ab. Während die VfB-Fans schon euphorisch vom erneuten Titel im DFB-Pokal sangen, nahm das Team von Trainer Sebastian Hoeneß den Einzug in die Runde der letzten Acht eher routiniert und äußerlich gelassen mit.