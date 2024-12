Ricardo Pietreczko hat im WM-Achtelfinale gegen Weltklasseprofi Nathan Aspinall keine Chance. Das Darts-Jahr 2025 beginnt damit ohne deutsche Beteiligung.

dpa 30.12.2024 - 17:28 Uhr

London - Ricardo Pietreczko hat den Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM deutlich verpasst und muss den großen Triumph in London abhaken. Der 30 Jahre alte Nürnberger verlor in der Runde der letzten 16 deutlich mit 0:4 gegen den Engländer Nathan Aspinall. Dieser trifft an Neujahr entweder auf Topfavorit Luke Littler oder dessen englischen Landsmann Ryan Joyce.