Derzeit ist es für Allergiker nicht einfach, den Pollen zu entkommen. Eine Stuttgarter Allergologin erklärt, wie man bei Heuschnupfen die Symptome mindern kann.
24.02.2026 - 18:01 Uhr
Es lässt sich kaum vermeiden: Ein tiefer Atemzug genügt – und schon haben sich Pollen in den Körper geschlichen, reizen Schleimhäute, lassen Augen tränen und Nasen tropfen, manchen gar nach Luft ringen. Die milden Temperaturen fördern den Pollenflug, warnt Juliane Rieker-Schwienbacher, Leiterin der Allergieabteilung in der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Klinikum Stuttgart. Sie erklärt im Gespräch, worauf Allergiker nun besonders achten müssen – und was helfen kann, die Symptome zu mindern.