Action-Painting Neuer Pop-up in Stuttgart: Farbschlacht mit Freunden
Egal ob Geburtstag, JGA oder Teamevent – im neuen Pop-up am Olgaeck kann man sich und Leinwände mit Farbe bespritzen. Wir waren dort.
Der 1912 geborene Künstler Jackson Pollock machte seine Leinwände zu Aktionsfeldern. Mit seiner sogenannten Drip-Technik, bei der er die Farbe tröpfelte, goss, spritzte und schleuderte, ohne dabei die Leinwand zu berühren, prägte er den Begriff des Action-Painting. Nun gibt es in Stuttgart einen Pop-up, der sich genau mit dieser Maltechnik beschäftigt.