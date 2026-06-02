GoPro ist ein Vorreiter im Geschäft mit Actionkameras für Surfer und Snowboarder. Der Preisschock bei Speicherchips durch den KI-Boom lässt die Firma nun um ihr Überleben bangen.
San Mateo - Der Actionkamera-Pionier GoPro sieht sich durch die stark gestiegenen Preise für Speicherchips in Existenznöten. Die Firma aus dem US-Bundesstaat Kalifornien warnte Anleger, dass es Zweifel am Fortbestand des Unternehmens gebe. Eine solche vorsorgliche Mitteilung ist eine verpflichtende Warnung an Investoren im Fall finanzieller Schwierigkeiten. GoPro könne zusätzliche Finanzierung oder Vereinbarungen mit Geldgebern anstreben, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, hieß es.