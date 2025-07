In seinem neuen Film muss John Cena als ehemaliger Actionstar und US-Präsident einiges einstecken. Für den Schauspieler und Ex-Wrestler ist es offensichtlich die ideale Rolle.

dpa 03.07.2025 - 09:23 Uhr

London - Der ehemalige Wrestling-Star und Schauspieler John Cena ("The Suicide Squad") musste sich für seine neue Actionkomödie "Heads Of State" nicht erst in Form bringen, obwohl der 48-Jährige im Film viele Actionszenen hat. "Ein Film wie dieser braucht kaum Vorbereitung", sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. Schließlich sei er vor allem für die lustigen Momente verantwortlich.