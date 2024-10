Der ADAC hat acht Bike + Ride-Plätze im Großraum Stuttgart unter die Lupe genommen – einen davon im Rems-Murr-Kreis. Die Spitzenplätze in der Region gehen an Korntal, Renningen und Ebersbach an der Fils.

Dirk Herrmann 11.10.2024 - 12:17 Uhr

Zur Bestnote reicht es zwar nicht ganz, aber auch so kann die Gemeinde Kernen mit gewissem Stolz auf die Ergebnisse eines ADAC-Tests von Bike+Ride-Anlagen im Stuttgarter Einzugsgebiet blicken. Denn die Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof in Rommelshausen werden mit der Note gut bewertet. Nur haarscharf langte es nicht unter die Top drei. Erkennbar ist dies an der Fußnote der detaillierten Bewertung für Kernen: „Um weniger als 1 Prozent der insgesamt möglichen Punkte bessere Note nur knapp verpasst.“