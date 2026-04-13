Weniger Staus, kürzere Wartezeiten: Der Osterverkehr in Baden-Württemberg war dieses Jahr entspannter. Der ADAC glaubt, den Grund zu kennen.

red/dpa/lsw 13.04.2026 - 17:08 Uhr

Rund um Ostern war dieses Jahr weniger Stau und Verkehr. Insgesamt ermittelte der ADAC Württemberg eine Wartezeit im stockenden oder stehenden Verkehr von 1.879 Stunden – 362 Stunden weniger als im letzten Jahr. Die Länge der Blechlawine auf den Autobahnen betrug insgesamt 4.397 Kilometer und lag damit ebenfalls unter den 5.621 Kilometer aus den Osterferien 2025. Nur die Anzahl der Staus im Zeitraum vom 27. März bis 12. April bewegte sich der Mitteilung zufolge mit 2.003 ungefähr auf dem Vorjahresniveau (2.065).