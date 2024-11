Der ADAC befindet das Fahrradhaus am modernisierten Bahnhof Korntal für einen der besten Standorte in Deutschland.

Stefanie Köhler 20.11.2024 - 16:02 Uhr

Das Fahrradhaus am modernisierten Korntaler Bahnhof mit bis zu 164 Plätzen ist nicht mehr bloß recht neu, nein, es ist nun auch ausgezeichnet: Der ADAC hat bundesweit Bike-and-Ride-Anlagen getestet – und befindet die in Korntal für „sehr gut“. Darüber informiert die Rathaussprecherin Angela Hammer. Insgesamt hat der Automobil-Club 240 Abstellanlagen in verschiedenen Ballungsräumen und 80 Umlandgemeinden geprüft. Die Ausgangsfrage sei gewesen, wo Pendler sicher ihr Fahrrad parken, wenn sie in die Bahn steigen.