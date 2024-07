Geld oder Briefmarken - viele Dinge ändern ihr Design, wenn ein neuer Monarch in Großbritannien regiert. Nun gibt eine weitere sichtbare Folge des Thronwechsels.

dpa 12.07.2024 - 13:12 Uhr

Great Cambourne - Erstmals prangt das Monogramm von König Charles III. an einem der bekannten roten Briefkästen in Großbritannien. Schülerinnen und Schüler einer Grundschule im Ort Great Cambourne bei Cambridge warfen zur Einweihung handgeschriebene Briefe an den Monarchen ein.