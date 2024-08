Für 35 Euro – so kommt man an die günstigen Tickets

Adele in München

Der britsche Superstar kommt nach München – es sind die einzigen Europakonzerte in diesem Jahr. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Auch zu vergünstigten Tickets, die es noch gibt.

Michael Bosch 01.08.2024 - 11:13 Uhr

Der Hype war groß nach der Ankündigung: Adele spielt diesen Sommer in München – und nur in München. Es sind ihr einzigen in Europa. Wir fassen die wichtigsten Infos zusammen.