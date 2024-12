Adventszeit ist auch die Zeit der Lichter und Kerzen. Zwei Schwaikheimer kennen sich mit Letzteren besonders gut aus – und verraten, was man beim Kauf, Anzünden und Umgang mit Kerzen beachten sollte.

Phillip Weingand 03.12.2024 - 16:55 Uhr

Für viele Menschen gehören Kerzen auf dem Tisch, in Adventskränzen oder am Weihnachtsbaum zur Winterzeit fest dazu. Zwar haben in den vergangenen Jahren LED-Lichter immer mehr den Siegeszug angetreten, doch klassische Kerzenflammen sind noch immer in vielen Haushalten nicht wegzudenken. „Für mich gibt es nur Bienenwachs“, schwärmt Gabi Jaworski. Mit ihrem Mann Karl-Heinz betreibt sie seit 30 Jahren in Schwaikheim nicht nur eine Hobbyimkerei, sondern auch eine Kerzenwerkstatt. Dort hängt der süßlich-würzige Duft des Wachses in der Luft. Überall stehen und hängen goldgelbe Kerzen. LED-Lichter gibt es für Gabi Jaworski höchstens als Zusatz. Der Preis für eine echte Bienenwachskerze ist um ein mehrfaches höher als der für eine Kerze aus Stearin oder Paraffin – da ist es gut, wenn man weiß, wie man mit Kerzen richtig umgeht.