Von Kerzen aus einer Manufaktur aus Welzheim bis zur hausgemachten Dubai-Schokolade aus Winnenden– die Vielfalt für Geschenkideen von stationären Geschäften und Initiativen aus dem Rems-Murr-Kreis ist groß. Wir haben ein paar aufgegriffen – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Lesen Sie auch

Handgemachte Schokolade aus Winnenden und Fellbach

Wer Süßes mit einer persönlichen Note verschenken möchte, hat hier eine große Auswahl an handgemachten Schokoladen und Pralinen. Das Marzipan etwa von Ulli’s Confiserie habe einen höheren Mandelanteil und deutlich weniger Zucker als industriell hergestellte Ware, sagt Mitarbeiterin Christina Müller. Das Marzipan wird wie die anderen Süßigkeiten in der gläsernen Produktion von Ulli’s Confiserie in Winnenden hergestellt. Schön verpackt liegen die Marzipanvarianten im Regal. Ulrike Maurer, Konditormeisterin und Gründerin von Ulli’s Confiserie, wurde vor Kurzem mit dem „Süßen Stern“ des internationalen Süßwarenhandelsverbandes in der Kategorie „Inhabergeführte Fachgeschäfte“ prämiert. Natürlich gibt es in der Confiserie, die in Fellbach eine Filiale betreibt, auch die Schokolade, die derzeit einen Hype erlebt: Dubai-Schokolade. „Mit Bio-Sesammus, 100 Prozent Pistazienmark und Kadayif – feine türkischen Teigfäden, auch Engelshaar genannt – stelle ich die knusprige Füllung her und umhülle sie mit feinster Schokolade von Original Beans“, beschreibt Ulrike Maurer das Prozedere. Infos unter www.ullis-confiserie.de.

Kerzen der Laufenmühle aus Welzheim gibt es neu im Fellbacher Weltladen. Der Zugang zur Laufenmühle wurde durch die Flut im Juni stark beeinträchtigt. Foto: Eva Schäfer

Kleine Magnetprints und Weihnachtsbäume von Azubis hergestellt

Individuell sind auch die Geschenkideen, die die Azubis der Firma AMF an ihrem Fellbacher Weihnachtsmarktstand bieten. Eine der Verkaufsschlager seien die Magnetpins, aber auch die kleinen Weihnachtsbäume aus Metall, die neu im Sortiment sind. Die Holzhütte mit den selbst gemachten Geschenkideen hat Tradition – seit 2006 gibt es diese Aktion der Firma AMF. Der Erlös wird gespendet, wer hier ein Geschenk besorgt, unterstützt einen guten Zweck. Diesmal geht der Erlös je zur Hälfte an den Förderverein der Fellbacher Senioreneinrichtung Haus am Kappelberg und den Verein Funk, der neurologisch erkrankte Kinder in Stuttgart unterstützt.

Digitaler Gutschein für Gastrobesuche und Freizeitevents im Remstal

Ein Konzert beim Jazzclub Alter Konrad in Weinstadt oder ein Essen im traditionsreichen Landgasthof Hirsch in Remshalden-Grunbach – die Auswahl ist groß, was man mit einem Remstal-Gutschein erleben kann. Die aufladbare Guthabenkarte ist erhältlich in der Remstal Tourist-Info in Weinstadt-Endersbach sowie bei vielen Partnern des Tourismusvereins: in der Stadtinfo Schorndorf, der Tourist-Info Waiblingen, in den i-Punkten von Fellbach und Winnenden sowie in den Bürgerbüros von Aichwald, Korb, Schwaikheim und Urbach. Zudem kann die Guthabenkarte bei der Remstalkellerei in Weinstadt-Beutelsbach erworben sowie beim Tourismusvereins unter www.remstal.de/shop bestellt werden. Einlösen kann man den Remstal-Gutschein bei rund 150 Stellen aus Gastronomie, Weinbau sowie in Freizeiteinrichtungen im Remstal. Eine Übersicht der Betriebe findet sich unter www.remstal.de/gutschein sowie in der Remstal APP.

Manege frei von Heiligabend an – gemeinsam Zirkusluft schnuppern

Wer einen gemeinsamen Zirkusbesuch verschenken möchte, hat in Fellbach beste Karten: „Wir sind immer so gerne in Fellbach und haben viele Überraschungen dabei“, sagt Monika Riedesel. Die Zirkusfamilie Riedesel gastiert zum 29. Mal mit ihrem Weihnachtszirkus auf dem Festplatz in Schmiden. Die Besucher werden in weihnachtlicher Atmosphäre empfangen. Es gibt unter anderem einen aufregenden Balanceakt über ein Schlappseil mit Feuerkeulen in der Hand zu sehen, kündigt die Zirkuschefin an. Die Clownerie, Comedy und artistischen Künste des kleinen Zirkus haben viele Fans. Karten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Tickets können vom 21. Dezember an an der Zirkuskasse gekauft werden. Infos auch unter www.fellbacherweihnachtscircus.com.

Der Weihnachtszirkus der Familie Riedesel hat viele Fans. Gemeinsam Zirkusluft zu schnuppern, geht hier vom 24. Dezember an. Foto: Eva Schäfer

Ein immerwährender Adventskalender aus Waiblingen

Was hat es mit den Barbarazweigen auf sich ? Wer über Bräuche im Advent mehr erfahren möchte, kann auf einen Waiblinger Adventskalender setzen. Manche haben ein Exemplar vielleicht schon in der Adventskalenderausstellung von Ilse Erfurth im Kameralamtskeller studiert. Der „immerwährende Adventskalender“ vom Verlag Iris Förster bietet eine Reise durch Brauchtum, Aberglaube, Tradition und Weihnachtszauber vom 30. November bis 6. Januar. Zu erwerben ist der Kalender auch in Waiblinger Buchläden. Der Adventskalender besteht aus einer Box mit 42 Postkarten und einem Kartenständer aus Holz, der in der Werkstatt der Paulinenpflege Winnenden gefertigt wurde. Infos unter www.verlag-iris-foerster.de.

Kerzen aus der Manufaktur der Welzheimer Laufenmühle

Das Erfahrungsfeld der Sinne an der Laufenmühle in Welzheim war durch den Starkregen im Juni erheblich eingeschränkt und teils abgeschnitten– nun gibt eine provisorische Wiederöffnung der direkten Verkehrsverbindung. „Wir haben schon länger den Kaffee der Rösterei Laufenmühle im Programm“, sagt Annegret Frey-Kächler vom Fellbacher Weltladen. „Aber nach der Flut im Juni, haben wir auch Kerzen von der Laufenmühle ins Sortiment aufgenommen“, sagt die Geschäftsführerin des Weltladens. Sie werden in der Kerzen-Manufaktur der Laufenmühle gefertigt. Infos unter www.fellbacherweltladen.de und www.laufenmuehle.de.

Selbstgemachte Korbwaren und andere Geschenkideen

Neben handgefertigten Produkten aus unserer Korbflechterei gibt es im Paulinenlädle viele weitere Geschenkideen, die von Menschen mit Behinderung in der Paulinenpflege und in anderen Werkstätten in Deutschland angefertigt wurden. Zudem gibt es verschiedene Bioland-Produkte vom Paulinenhof. Das Paulinenlädle der Backnanger Werkstätten befindet sich in der Industriestraße 17. Infos unter www.paulinenpflege.de.