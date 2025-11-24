Von Backnang bis Waiblingen: Wir stellen sieben der größten Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis vor – mit Öffnungszeiten und Angeboten.

Die Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte? Undenkbar. Von Backnang bis Schorndorf, von Winnenden bis Rudersberg: Im Rems-Murr-Kreis öffnet Ende November wieder eine ganze Reihe stimmungsvoller Weihnachtsmärkte. Bei diesem Überblick haben wir unser Augenmerk auf die größeren Märkte im Kreis gelegt. Preisangaben von Glühwein, Waffeln oder Roter Wurst lagen nicht vor, daher verzichten wir bewusst auf Schätzwerte.

Waiblinger Weihnachtsmarkt: Fachwerk, Schlosskeller und Bühne Budenzauber in der Waiblinger Innenstadt. Foto: Julian Rettig Waiblingen eröffnet die Adventssaison der größeren Märkte im Kreis. Los geht’s am Donnerstag, 27. November, um 17 Uhr, wenn OB Sebastian Wolf den Budenzauber auf dem Marktplatz freigibt. Bis einschließlich 17. Dezember verwandeln sich Marktplatz, Rathausvorplatz und ein Abschnitt der Langen Straße täglich in ein stimmungsvolles Winterdorf mit Musik, Kunsthandwerk und Gastronomie.

Auf der Bühne treten täglich Musiker, Chöre, Tanzgruppen und Vereine auf. Das Kasperle-Puppentheater (täglich 15.30 und 17 Uhr) und ein nostalgisches Mini-Kettenkarussell gehören zum festen Kinderprogramm. Unter den Rathausarkaden bietet die WTM-Hütte Bastelangebote und andere Aktionen.

„Der Waiblinger Weihnachtsmarkt ist ein Ort der Begegnung – hier kommen Menschen zusammen, um den Zauber der Adventszeit gemeinsam zu erleben“, sagt die Marktmanagerin Evelyn Philipp. Und der Veranstalter WTM ergänzt: „Er ist ein Stück Waiblinger Lebensgefühl.“

Ein besonderes Highlight ist der Kunsthandwerkermarkt „ART-verwandt“ im Schlosskeller (ab 26.11.). Dazu kommt die Adventskalenderausstellung im Kameralamtskeller (28.11.-7.12.) mit mehr als 400 Exponaten aus elf Jahrzehnten.

An den Adventssamstagen können Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr im Waiblinger Stadtgebiet kostenlos nutzen.

Ort: Waiblinger Innenstadt

Zeitraum: 27.11.-17.12.

Öffnungszeiten: So-Do 12-20.30 Uhr, Fr/Sa 12-22 Uhr

Besonderheiten: Kunsthandwerk im Schlosskeller Mi-So 12-20 Uhr; Adventskalenderausstellung im Kameralamtskeller 28.11.-7.12., 12-20 Uhr

Winnender Weihnachtsmarkt: Drei Tage volles Programm

Stimmungsvolle Beleuchtung in Winnenden Foto: Stadtverwaltung

Der Winnender Weihnachtsmarkt läuft nur am ersten Adventswochenende – vom 28. bis 30. November. Die feierliche Eröffnung findet am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz mit dem OB Hartmut Holzwarth und dem Winnender Mädle statt. Bereits ab 14 Uhr öffnen die rund 50 Stände, davon etwa 15 mit Kunsthandwerk. Sie verteilen sich auf der Marktstraße, der Torstraße und dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz.

Am Samstag tritt das Remstaler Figurentheater um 14 und 16 Uhr auf, am Sonntag folgt eine Weihnachtszaubershow zur gleichen Zeit. Ballonkünstler Lino ist Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr unterwegs. Die Weihnachtswerkstatt der Kunstschule öffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Auf der Bühne spielen Chöre, Schulbands und Vereine. Sollte es regnen, zieht das Kinderprogramm in die Stadtbücherei am Adlerplatz um.

Der Nahverkehr in Winnenden am Samstag, 29. November, und Sonntag, 30. November, kostenlos.

Ort: Winnender Innenstadt

Zeitraum: 28.-30.11.

Öffnungszeiten: Fr 14-22 Uhr; Sa 11-22 Uhr; So 11-19 Uhr

Besonderheiten: Figurentheater, Zaubershow, Ballonkünstler, Kinderwerkstatt

Backnanger Weihnachtsmarkt: Waldbühne, Märchenzelt und Blick von oben

Backnang feiert im Herzen der Stadt. Foto: Stephan Haase (cf)

Backnang lädt am Wochenende, 29. und 30. November, zum Weihnachtsmarkt ein – mit 68 Ständen, davon 11 Kunsthandwerk-Stände. OB Maximilian Friedrich eröffnet am Samstag um 12 Uhr auf der Waldbühne, und auch der Weihnachtsmann kommt vorbei.

Das Programm ist familienfreundlich: Unter anderem Märchenzelt, Theaterstücke, Kinderschminken, Weihnachtsliedersingen, Bastelwerkstatt, Kerzen färben, Aufführungen und „Nussknacken“ sowie die Aktion „Backnanger Geschenkpapier“. Beliebt sind die Stadtturmführungen am Samstag und Sonntag (16-18 Uhr).

Ort: Marktstraße Backnang

Zeitraum: 29.-30.11.

Eröffnung: Sa 29.12, 12 Uhr

Öffnungszeiten: Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr

Besonderheiten: Stadtturmführungen, Märchenzelt, großes Familienprogramm

Weihnachtsmarkt Schorndorf mit Schlittenbahn und Backstube

In Schorndorf gibt es wieder eine Rodelbahn. Foto: Gottfried Stoppel

Für knapp vier Wochen öffnet Schorndorf seinen Markt: Vom 29. November bis zum 21. Dezember bieten 26 feste Stände täglich, sowie zusätzliche Marktstände an den Wochenenden Kulinarik, Kunsthandwerk sowie weitere Non-Food-Angebote.

Ein buntes Bühnen- und Kulturprogramm stimmt auf die Weihnachtszeit ein. Für Kinder gibt es unter anderem die Schorndorfer Schlittenbahn, ein Wichteldorf, eine Krippe und eine neue Backstube zum Plätzchenverzieren. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember, der Weihnachtsmann immer mittwochs, samstags und sonntags für Fotos. Optisch prägen auch eine gehäkelte Brunnenmütze und ein Rathausschal den Markt.

Ort: Marktplatz

Zeitraum: 29.11.-21.12.

Öffnungszeiten: So-Mi 11-20 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr

Besonderheiten: Schlittenbahn, Backstube, Nikolaus & Weihnachtsmann

Fellbacher Budenstadt: Dampflok, Märchenwald und tägliches Kinderprogramm

Auch der Fellbacher Budenzauber zieht Besucher an. Foto: Julian Rettig

Die 47. Fellbacher Budenstadt startet am 29. November und läuft bis 21. Dezember. Eröffnet wird sie am 29. November um 17 Uhr im Rathausinnenhof – durch OB Gabriele Zull und den Nikolaus.

Neu ist eine Mini-Dampflok. Der Marktleiter Max Seeger: „Mehr als 200 Meter verläuft die Strecke auf Gleisen.“ Lokbetreiber Stephan Gremmelspacher sagt: „Wir fahren mit Dampf und heizen mit Kohle, es ist die Technik wie im Original.“

Die Wechselhütten sorgen täglich für neue Angebote von Vereinen, Kunsthandwerkern, Schulen und Betrieben. Im ehemaligen „Roten Hirsch“ läuft während des gesamten Zeitraums ein tägliches Kinderprogramm mit Märchenlesezeit und Bastelaktionen. Der Märchenwald auf dem Alten Friedhof gehört ebenfalls dazu. Ergänzend betreibt die Stadt vom 29. November bis zum 6. Januar eine große Eisbahn an der Schwabenlandhalle.

Ortsmitte, rund um die Lutherkirche

Zeitraum: 29.11.-21.12.

Öffnungszeiten: Mo-Mi 16-20 Uhr (Imbiss bis 21.30 Uhr) Do-So 12-20 Uhr (Imbiss bis 21.30 Uhr)

Besonderheiten: Mini-Dampflok, Märchenwald, Eisbahn vom 29.11.-6.1.

Adventswald Rudersberg: Weihnachten unter leuchtenden Tannen

Leuchtende Tannen beim Rudersberger Adventswald Foto: Gottfried Stoppel

Der Adventswald Rudersberg bietet eine besondere Atmosphäre im Advent. Er öffnet am Freitag, 28. November, und lädt an allen vier Adventswochenenden zu einem stimmungsvollen Waldweihnachtsmarkt ein. Zwischen hohen, geschmückten Tannen reihen sich Dutzende Stände aneinander – mit Speisen, Getränken und handgemachten Geschenkideen. Eine Kindereisenbahn, Puppentheater und Musik setzen zusätzliche Akzente und machen den Adventswald zu einer bewusst naturnahen Alternative zu klassischen Stadtmärkten.

Ort: Rund um die Johanneskirche, Ortsmitte

Zeitraum: 28.11.-21.12. (Fr-So)

Öffnungszeiten: Fr 17-22 Uhr, Sa 16-22 Uhr, So 11-20 Uhr

Besonderheiten: Waldkulisse, Kinderbahn, Familienprogramm

Welzheimer Adventszauber: Weihnachtsdorf und zwei Marktsonntage

Das Welzheimer Weihnachtsdorf zieht viele Besucher an. Foto: © Stadt Welzheim / Sandra Bihlmaier

Der Welzheimer Adventszauber findet heuer an zwei Wochenenden statt – rund um die St.-Gallus-Kirche auf dem Kirchplatz. Unter alten Bäumen entsteht ein romantisches Weihnachtsdorf mit etwa 20 geschmückten Hütten, das an den beiden Marktsonntagen nochmals deutlich wächst.

Am ersten Adventswochenende (28. bis 30. November) ist das Dorf am Freitag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Woche später, am zweiten Wochenende (5. bis 7. Dezember), gelten die gleichen Zeiten, lediglich der Sonntag endet um 19 Uhr.

An beiden Marktsonntagen – dem 30. November und 7. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr – erweitern zusätzliche Verkaufsstände das Angebot. Dazu kommt das Hafertaxi, das zu stimmungsvollen Kutschfahrten einlädt.

Besonderer Höhepunkt: „Advent im Park“ am 7. Dezember ab 11 Uhr: ein Mitmach-Advent im Stadtpark mit 1000 Lichtern, Feuerschalen, Krippe, Waldfee, Bastelangeboten, Spielen und Überraschungen. Ab 17 Uhr folgen Feuershow und Fackelwanderung.

Ort: Kirchplatz

Zeitraum: 28.11.-7.12. (an zwei Wochenenden)

Weihnachtsdorf: Fr 18-23 Uhr, Sa 15-23 Uhr, So 11-20/19 Uhr

Marktsonntage: 30.11. & 7.12., jeweils 11-19 Uhr

Besonderheiten: „Advent im Park“ am 7.12., Hafertaxi, Feuershow, Fackelwanderung

