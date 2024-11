Stuttgarts größter Stadtbezirk wird weihnachtlich: Der Verein Die Altstadt Bad Cannstatt und der Gewerbe- und Handelsverein sorgen beim Niklasmarkt und beim Weihnachtsmarkt für Stimmung – auch mit etlichen Veranstaltungen.

Iris Frey 25.11.2024 - 09:38 Uhr

Seit 35 Tannenbäume in der Marktstraße aufgestellt wurden und das gemeinsame Banner von Altstadt und Gewerbe- und Handelsverein (GHV) für den Niklas- und Weihnachtsmarkt aufgehängt worden ist, ist adventliche Stimmung eingezogen in Bad Cannstatt. Sogar eine große Krippe steht zwischen Stadtkirche und Historischem Rathaus auf der Marktstraße. Der Cannstatter Weihnachtsmarkt beginnt am Donnerstag, 28. November und wird bis 23. Dezember täglich von 11.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sein. Dirk Strohm von der Altstadt Bad Cannstatt sagt, dass es fünf Stände vor dem Historischen Rathaus geben wird und vier Stände beim Erbsenbrunnen mit Lagerfeuer. Am Erbsenbrunnen wurden kürzlich gerade noch rechtzeitig die Baumbeete neu eingefasst. „Die Wurzeln hatten das Pflaster gesprengt“, erläutert Strohm. Nach dem Weihnachtsmarkt kommen dort wieder Bänke hin.