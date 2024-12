An der Stuttgarter Wilhelma geht der Gabengeber nicht vorbei. Der Mann im Bischofsgewand wird dort am kommenden Wochenende erwartet. Man darf gespannt sein, was er den Kindern mitbringt.

Iris Frey 04.12.2024 - 11:48 Uhr

Nachdem er am Nikolaustag die Stiefel vieler Kinder nicht nur in Stuttgart und Umgebung gefüllt hat, kommt der Nikolaus am kommenden Sonntag, 8. Dezember, auch in die Wilhelma. Wie der Sprecher Birger Meierjohann ankündigt, wird er von 11 bis 15 Uhr im ganzen Park unterwegs sein. Mit dabei hat er einen großen Sack voller Mandarinen, die er an die Kinder verteilt, so lange der Vorrat reicht. Außerdem steht der Nikolaus für Erinnerungsfotos und Selfies zur Verfügung.