Stimmungsvoller Start in die Adventszeit mit langer Einkaufsnacht in Leonberg und Adventsdörfle auf dem Marktplatz: Ein Bummel mit einigen Geschmacksproben.
29.11.2025 - 16:04 Uhr
Nun ist sie da, die Adventszeit, beim Blick auf den Leonberger Marktplatz kommt Stimmung auf. Kopfsteinpflaster, Fachwerkhäuser mit Giebelbeleuchtung, Tannenbäume, Strohballen, ein dekorierter Brunnen mit schwimmenden Leuchtsternen: Es ist schon heimelig beim Auftakt des Leonberger Adventsdörfles. Vereinsdörfle würde auch passen, sind es doch Vereine und Verbände, die neun dezent geschmückte Hütten mit Leben füllen – an jedem von drei Adventswochenenden andere.