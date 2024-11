Der Schönste, der Außergewöhnlichste . . . Superlative in Sachen Weihnachtsmarkt sind schnell vergeben, aber natürlich völlig subjektiv. Denn jeder Weihnachtsmarkt hat seine Vorzüge – und Dinge, die ihn womöglich einzigartig für das persönliche Empfinden machen. So wie die fünf folgenden Tipps aus dem Landkreis Ludwigsburg. Unter anderem bei diesen Märkten lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch:

Barock-Weihnachtsmarkt Ludwigsburg

Was eine Kulisse: Der Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg punktet mit seinen Engeln und dem barocken Ambiente. Foto: /Archiv (Werner Kuhnle)

Klar, er ist der größte Weihnachtsmarkt in der Region und auf jeden Fall einen oder mehrere Besuche wert: 150 Stände auf und rund um den Ludwigsburger Marktplatz, geöffnet vom 26. November bis 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr. Dem Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg wird nachgesagt, sogar schöner als sein Stuttgarter Pendant zu sein. Also nichts wie hin.

Sternlesmarkt Bietigheim

Der Sternlesmarkt ist immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Foto: Archiv (avanti

Auch so einer, den man nicht nur an einem Tag genießen kann: Der Bietigheimer Sternlesmarkt. An allen vier Adventswochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, offerieren die Marktstände von 11.30 bis 21 Uhr ihre Waren – und mitten in der pittoresken Altstadt von Bietigheim rund um das historische und weihnachtlich beleuchtete Rathaus.

Christbaummarkt Prevorst

Ganz weit draußen und vor allem ganz weit oben findet alle Jahre wieder der Christbaummarkt in Prevorst statt. Das Dorf, das zu Oberstenfeld gehört ist der höchstgelegene Ort im Landkreis Ludwigsburg – und weithin bekannt für seinen Christbaummarkt, denn die Christbäume wachsen auch rund um Prevorst. An den Markttagen öffnen die Bewohner ihre Höfe und Scheunen, verkaufen Weihnachtliches, Leckeres – und natürlich Christbäume. Geöffnet ist am Sonntag, 8. Dezember, Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, sowie am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt Marbach

Gemütlich und heimelig: Der Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz in Marbach. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Es ist so schön heimelig auf dem Marbacher Burgplatz. Der Weihnachtsmarkt ist klein, aber fein. Glitzernde Sterne leuchten den Besuchern den Weg auf den historischen Platz mitten in der Altstadt. Dieses Jahr findet das Spektakel von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, statt. Der Burgplatz verwandelt sich dann in ein festliches Winterparadies. Und auch in der Marktstraße gleich nebenan wird es in diesem Jahr viel zu sehen geben.

Diese Weihnachtsmärkte sind unsere geheimen Favoriten

Die größeren Weihnachtsmärkte in der Region haben sicher die meisten auf dem Schirm – es gibt aber auch kleinere Märkte, die sich lohnen. Wir haben vier Stück herausgesucht, die unsere versteckten Favoriten sind.

Schlosshofweihnacht Höpfigheim

Markt mit bezauberndem Ausblick aufs Höpfigheimer Schlössle. Foto: Archiv (/avant

Hier geht es beschaulich zu: Im Steinheimer Teilort Höpfigheim wird immer am Samstag vor dem dritten Advent Schlosshofweihnacht gefeiert. Dieses Jahr also am Samstag, 14. Dezember. Von 13 bis 22 Uhr steht der kleine Ort Kopf und wird Gastgeber für viele, viele Gäste. In Höpfigheim geht es familiär zu, es gibt Leckereien und Handwerkskunst. In den illuminierten Pavillons stehen Menschen, die mit Herzblut das verkaufen, was sie meist persönlich hergestellt haben. Dazu gibt’s den bezaubernden Blick aufs Höpfigheimer Schlössle.

Weihnachtsmarkt Rielingshausen

Das kleine Dorf feiert ganz ausgelassen und schnuckelig seinen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt: Es gibt Stände mit Holzdeko, Räuchermännchen, Handarbeiten, Weihnachtsgebäck und original Thüringer Rostbratwurst, die besonders lecker ist. Termin in Rielingshausen ist am Samstag, 30. November, von 11 bis 19.30 Uhr in Rielinghausen beim Rathaus.

Holzdeko und Handarbeit – der Weihnachtsmarkt in Rielingshausen bezaubert durch seine Atmosphäre. Foto: Avanti/Poller

Weihnachtsmarkt Besigheim

Der kann sich sehen lassen: In Besigheim ist beim Weihnachtsmarkt richtig viel geboten – die Straßen und Gassen in der pittoresken Altstadt sind voll mit Ständen, darunter auch einer, an dem es Champagner aus der französischen Partnerstadt gibt. Termin ist Samstag, 7. Dezember von 15 bis 21 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt Großbottwar

Immer am 1. Advent, also diesmal am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr verwandelt sich Großbottwars historische Altstadt in ein Wintermärchen. Um 14 Uhr öffnet die Weihnachts-Wichtelbühne auf dem Marktplatz. Um 17.30 Uhr singt der ganze Marktplatz.