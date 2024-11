Es muss nicht immer die große Budenstadt sein: Gerade die heimelige Atomsphäre bei kleineren Adventsmärkten schätzen viele. Wir geben Tipps ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Pferdekutsche beim Oeffinger Advent

Mit einem Planwagen eine Runde drehen – das können Besucher des kleinen, feinen Weihnachtsmarkts in Fellbach-Oeffingen – und das Ganze noch kostenlos. Es ist eine der neuen Attraktionen, die sich Renate Sigle, bei der die Fäden für die Organisation der Budenstadt zusammenlaufen, ausgedacht hat. Unterstützt wurde sie dabei von Claudia Rosenfelder von dem Oeffinger Laden die „Kleine Waldfee“. Der Oeffinger Advent wird am Sonntag,1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr in der Schulstraße gefeiert. „Uns liegt am Herzen, dass unser Ortskern belebt wird, deshalb engagieren wir uns für den Oeffinger Advent“, sagt Renate Sigle vom Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen. Auch die weitere neue Attraktion, die Aufführungen von Professor Pröbstls Backnanger Puppentheater im Märchenzelt, ist für Besucher frei. Finanziert wird das durch den Veranstalter, den Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen. Sigle hat sich auf Messen wie der Speis und Trank umgeschaut, um neue Aussteller zu gewinnen, die die Budenstadt bereichern. Unter anderem sind die Fellbacher Destillerie Rieger und Hofmeister neu dabei, Susanne Eisenmann mit individuellem Schmuck aus Backnang, der Nabu Fellbach oder der Waiblinger Simon Busch mit naturreinen Seifen, die er mit einer Ape – einem italienischen Kult-Dreirad bringt. Um Aussteller zu gewinnen, wurden die Gebühren auf 50 Euro reduziert. „Einheitlich für alle“, sagt Sigle. Sie hätten auf die Klagen gehört, dass einige Beschicker nicht mitmachten, da für sie die bisherigen Gebühren für 100 Euro zu teuer gewesen seien. Es spielt der Musikverein Oeffingen, die Eröffnung findet um 11 Uhr statt. Infos unter: gv-schmiden-oeffingen.de

Der Musikverein Oeffingen Foto: privat

„Schlossleuchten“ beim Adventsmarkt

Auf den Advent einstimmen kann man sich am Freitag, 29. November, von 14 bis 18 Uhr rund um das stimmungsvoll beleuchtete Schloss in Kernen-Stetten beim 25. Adventsmarkt. Verkaufsstände mit Geschenkideen aus Wohngruppen, Schulen und Werkstätten der Diakonie Stetten laden zum Stöbern ein. Adventskränze und geschmückte Weihnachtssterne aus der eigenen Gärtnerei, Handarbeiten bis hin zu feinen Handwebereien und Töpferwaren finden sich an den Ständen im Schlosshof und angrenzenden Räumen. Von 15 bis 17 Uhr spielt die Alphorngruppe „Remstalhorns“ auf, und ab 17.15 Uhr wird zum adventlichen Singen in die Schlosskapelle geladen. In der Turnhalle am Schloss dreht eine Modelleisenbahn ihre Runden, auch Ballonkünstler Lino ist dabei. Um 16.15 und 17 Uhr gibt es ein Schattentheater. Vor der Theodor-Dierlamm-Schule lädt ein kleiner Tierpark ein. Am Stand des Fördervereins „Pferdehof am Schlossberg gibt es Glühwein und Punsch, beim „Kerner Schafwanderweg“ werden Schafprodukte geboten. Weihnachtsgebäck und Co. sind auch zu kosten. Das inklusive Café „La Salle“ bietet Kuchen aus der eigenen Bäckerei, auch das „Lädle am Schloss“ hat offen. Im Jubiläumsjahr der Diakonie Stetten erstrahlen Schlosshof und Schlossgebäude in leuchtenden Farben als „Stettener Schlossleuchten“. Beim „Lichterfest“ des Gewerbevereins Kernen mit großem Märchenkalender kann man den Tag ab 18 Uhr auf dem St.-Pierre-Platz ausklingen lassen. Infos im Internet unter: www.diakonie-stetten.de/adventsmarkt

Adventskränze werden beim Adventsmarkt der Diakonie Stetten geboten. Foto: Patricia Sigerist

Welzheimer Weihnachtsdorf

Unter den alten Bäumen bei der St. Gallus-Kirche am Kirchplatz lädt das Welzheimer Weihnachtsdorf ein, am Sonntag 1. und 8. Dezember wird das Weihnachtsdorf um einen Weihnachtsmarkt erweitert. Das Welzheimer Weihnachtsdorf findet an zwei Wochenenden statt – von 29. November bis 1. Dezember sowie von 6. bis 8. Dezember. Infos unter: www.welzheim.de

Lebende Krippe im Spatzenhof

Am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 20 Uhr findet der Weihnachtsmarkt der Gemeinde Leutenbach im Spatzenhof statt. Die Vielfalt der Waren sorgt für heimelige Stimmung. Für kleine Besucher ist die „lebende“ Krippe aufgebaut. Bürgermeister Jürgen Kiesl eröffnet am Samstag um 16.45 Uhr den Markt. Der Nikolaus leert am Samstag ab 16.15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr für alle Kinder seinen Gabensack. Infos unter: www.leutenbach.de

Handgemachtes und Christmas-Party

Zum dritten Mal findet am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Birkenhof in Schwaikheim die Hofweihnacht statt. Zehn Aussteller bieten Handgemachtes aus Ton, Stoff und Holz, zudem gibt es Geschenkideen aus der Birkenhof-Brennerei sowie Weihnachtsbäume. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Aktionen und Schäfchen gibt’s für die Kinder. Der Samstagabend klingt mit einer Christmas- Party aus (www.birkenhof-schwaikheim.de).

Mühlenweihnacht mit Feuer & Fackeln

Urig wird am Samstag, 14. Dezember, ab 14 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember, ab 11 Uhr in der Glattenzainbachmühle Advent gefeiert. Es locken Speisen und Getränke, viel Programm, 1000 Lichter, Lesungen und Führungen in der Mühle sowie Gedichtewald, Fackelwanderung, Bastel- und Mitmachangebote, ein großes Feuer und vieles mehr. Infos unter: www. waldentdecker.de