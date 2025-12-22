 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Von China bis zur Ukraine: Wenn der Nikolaus kommt, sind alle da

Adventsfreude in Leonberg Von China bis zur Ukraine: Wenn der Nikolaus kommt, sind alle da

Adventsfreude in Leonberg: Von China bis zur Ukraine: Wenn der Nikolaus kommt, sind alle da
1
Gleich gibt es Geschenke: Der Nikolaus besucht in Leonberg Flüchtlingskinder. Foto: Geronimo Schmidt

Der Kinderschutzbund beschert Flüchtlingskinder. Das ist bei weitem nicht das einzige Angebot der sozialen Organisation

„Dikh o Santa Claus“ruft das kleine Mädchen freudestrahlend. Auf Romani heißt das: Schau, der Nikolaus! In der Flüchtlingsunterkunft im Leonberger Hertich herrscht frohes Treiben. Vom Baby bis zu den Fünfzehnjährigen sind 55 Kinder mit ihren Eltern im Sprachraum eingeladen, denn hier verteilt der Nikolaus (alias Florian Commichau) kleine Geschenke.

 

Der Fachbereichsleiter beim Kinderschutzbund ist unter anderem für die Projektentwicklung in Leonberg zuständig. Begleitet wird er von Monika Glück, die in Leonberg auch für Beratung und Begleitung für Eltern, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche zuständig ist.

Zahlreiche lokale Spenden

Lokale Geldinstitute, Stadtwerke, private Spender haben die Aktion in Kooperation mit der Sozialbetreuung in der Unterkunft möglich gemacht. „Vieles kam von der Klasse 8 des Otto-Hahn-Gymnasiums aus Sindelfingen“, ist Commichau voll des Lobes. In der Unterkunft wohnen viele Sinti und Roma-Familien aus Osteuropa, Menschen aus der Ukraine, aus China (Uiguren), Afrika und arabischen Ländern. „In den Päckchen sind auch Süßigkeiten, aber wichtiger waren uns Spielsachen und Beschäftigungsmöglichkeiten“, sagt Commichau.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu in Leonberg: Zeitungsaktion hilft Kindern und Jugendlichen

Neu in Leonberg Zeitungsaktion hilft Kindern und Jugendlichen

„Weihnachtsmann und Co.“ hat mit unserer Benefizaktion „Hilfe für den Nachbarn“ in der Leonberger Distelfeldstraße die Renovierung eines besonderen Raumes ermöglicht.

Im Kreisverband Böblingen, der vor zwei Jahren aus der Fusion der ehemaligen Lokalvereinigungen Leonberg und Böblingen hervorgegangen ist, denkt man daran stärker in der Unterkunft aktiv zu werden. Derweil wird ein neues Angebot in Leonberg vorbereitet: „Elterntalk – Eltern reden mit Eltern“. Dabei treffen sich Eltern in gemütlicher Atmosphäre, um sich über Erziehung, Medien, Suchtprävention und das Familienleben auszutauschen – ganz unkompliziert und auf Augenhöhe. „Das Besondere daran ist, dass die Gespräche von Eltern für Eltern organisiert werden,“ sagt Commichau.

Monika Glück mit Nikolaus, alias Florian Commichau. Foto: Geronimo Schmidt

„Mit diesem unterschwelligen Angebot wollen wir Familien erreichen, die keinen Zugang zu Präventionsmaßnahmen haben“, erläutert Commichau. Die Treffen können in den Räumen des Kinderschutzbundes abgehalten werden, aber auch zu Hause. „Niemand soll den anderen von seiner Haltung überzeugen, wenn jemand nach dem ersten Treffen fernbleiben will, ist das auch in Ordnung“, stellt Commichau klar. Vorerst ist gedacht, den Dialog in Deutsch, Arabisch und Ukrainisch anzubieten. Interessierte Eltern können sich beim Kinderschutzbund melden, um als Moderator oder Gastgeber zu fungieren.

Zwei Aktionen, die der ehemalige Kinderschutzbund Leonberg initiiert hat, werden aktuell hier auch weitergeführt. Erneut konnten mit Unterstützung der Grundschulen in Leonberg und Rutesheim mehr als 200 Ranzen eingesammelt werden. Viele sind in bestem Zustand, oftmals liebevoll gefüllt mit Heften, Schreibutensilien, Mäppchen, Sportsachen.

Wunschgroßeltern sehr gefragt

Die ehrenamtlichen Helferinnen des Kinderschutzbundes haben die Spenden gesichtet und vorbereitet. Ein Teil der sehr gut erhaltenen Ranzen bleibt in Leonberg und steht interessierten Familien, sozialen Einrichtungen oder Unterstützern zur Verfügung, die für ein Kind einen Ranzen benötigen. Der Rest geht wieder über die Organisation „Care for Kids“ nach Mali.

Ein Leonberger Alleinstellungsmerkmal bleiben weiterhin die „Wunschgroßeltern“, das Angebot, das von Monika Glück koordiniert wird. Es geht dabei nicht nur darum, Familien zu unterstützen. „Wunschgroßeltern schenken den Familien und den Kindern neben ihrer Zeit auch ihre Lebenserfahrungen und ihr Wissen“, weiß Monika Glück. Sie sind in der Regel zwei Stunden wöchentlich gern gesehene Gäste in Familien mit Kindern von neun Monaten bis zu zehn Jahren.

Wunschgroßeltern

Kontakt
An Schulranzen Interessierte, oder wer bei den „Wunschgroßeltern“ mitmachen will, kann unter Email.glueck@dksb-bb.de oder Telefon. 07152/902961 Kontakt mit dem Kinderschutzbund aufnehmen.

Uhrzeiten
Die Bürozeiten in der Distelfeldstraße 20 in Leonberg sind Montag von 10.30 bis 13 Uhr und Donnerstag von 9 bis 11.30 Uhr.

Weitere Themen

In Warmbronn und im Ramtel: Zwei neue Autos: Leonberg erweitert sein Carsharing-Angebot

In Warmbronn und im Ramtel Zwei neue Autos: Leonberg erweitert sein Carsharing-Angebot

Insgesamt können sich die Leonbergerinnen und Leonberger jetzt acht Autos teilen. Carsharing funktioniert in der Stadt am besten per App.
Von Marius Venturini
Adventsfreude in Leonberg: Von China bis zur Ukraine: Wenn der Nikolaus kommt, sind alle da

Adventsfreude in Leonberg Von China bis zur Ukraine: Wenn der Nikolaus kommt, sind alle da

Der Kinderschutzbund beschert Flüchtlingskinder. Das ist bei weitem nicht das einzige Angebot der sozialen Organisation
Von Arnold Einholz
Vorfall bei Rutesheim: BMW steht in Flammen

Vorfall bei Rutesheim BMW steht in Flammen

Schreck für 86-Jährigen: Plötzlich brennt sein Auto
Von Thomas K. Slotwinski
Neue Gastro-Adresse in Böblingen: Vom Mercedes-Job zur Gastronomie: „Wir wollten uns selbst etwas aufbauen“

Neue Gastro-Adresse in Böblingen Vom Mercedes-Job zur Gastronomie: „Wir wollten uns selbst etwas aufbauen“

In Böblingen bietet ein neues Restaurant vietnamesische Küche und aufwendig inszeniertes Sushi. Die Inhaber stecken viel Herzblut in ihr Konzept und wollen selbst ausbilden.
Von Melissa Schaich
Förderung für Grafenau: Sportstätten – „Es nicht zu versuchen, wäre grob fahrlässig“

Förderung für Grafenau Sportstätten – „Es nicht zu versuchen, wäre grob fahrlässig“

Grafenau bewirbt sich um Bundesmittel für die geplante Sportstättenerweiterung. Die Chance ist gering, aber die Finanznot lässt der Gemeinde keine Wahl.
Von Eddie Langner
Herrenberger Stadtwerke: Park and Ride und Wasser werden teurer

Herrenberger Stadtwerke Park and Ride und Wasser werden teurer

Die Preise für alle angebotenen Ticketarten für das Parkhaus am Bahnhof werden ab Anfang 2026 steigen. Auch der Wasserpreis in Herrenberg wird angehoben.
Von Käthe Ruess
Bürgermeisterwahl Hildrizhausen: Wahltermin steht fest – Wer beerbt Matthias Schöck nach 24 Jahren?

Bürgermeisterwahl Hildrizhausen Wahltermin steht fest – Wer beerbt Matthias Schöck nach 24 Jahren?

Hildrizhausen sucht nach 24 Jahren einen neuen Bürgermeister. Der Wahltermin steht fest, doch wer tritt in die Fußstapfen von Matthias Schöck?
Von Julia Theermann
Melanie Wolf alias Lady Amanda: „Zaub-O-Mat“ – das wohl kleinste Zaubertheater der Welt kommt aus Leonberg

Melanie Wolf alias Lady Amanda „Zaub-O-Mat“ – das wohl kleinste Zaubertheater der Welt kommt aus Leonberg

Melanie Wolf aus Leonberg ist eine der wenigen Frauen im Zaubergeschäft. Mit ihrem „Zaub-O-Mat“ bietet sie als Lady Amanda Magie auf kleinstem Raum und wird bundesweit gebucht.
Von Nathalie Mainka
Sindelfingen-Hinterweil: Mülleimer brennt an Realschule

Sindelfingen-Hinterweil Mülleimer brennt an Realschule

Vier Kinder sind am Sonntag vom Rettungsdienst behandelt wurden, nachdem ein Mülleimer an der Realschule Hinterweil Feuer gefangen hatte.
Von Rebecca Baumann
Neujahrskonzert in Herrenberg: Bei diesem Konzert dürfen Kinder ausdrücklich mitmachen

Neujahrskonzert in Herrenberg Bei diesem Konzert dürfen Kinder ausdrücklich mitmachen

Unterhaltung nicht nur für Erwachsene am 3. Januar in Herrenberg: Beim Auftritt der Stuttgarter Saloniker dürfen Kinder am Nachmittag mitsingen, -tanzen und -klatschen.
Von ber
Weitere Artikel zu Leonberg Nikolaus Weihnachten
 
 