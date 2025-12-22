Adventsfreude in Leonberg Von China bis zur Ukraine: Wenn der Nikolaus kommt, sind alle da
Der Kinderschutzbund beschert Flüchtlingskinder. Das ist bei weitem nicht das einzige Angebot der sozialen Organisation
„Dikh o Santa Claus“ruft das kleine Mädchen freudestrahlend. Auf Romani heißt das: Schau, der Nikolaus! In der Flüchtlingsunterkunft im Leonberger Hertich herrscht frohes Treiben. Vom Baby bis zu den Fünfzehnjährigen sind 55 Kinder mit ihren Eltern im Sprachraum eingeladen, denn hier verteilt der Nikolaus (alias Florian Commichau) kleine Geschenke.