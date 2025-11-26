Adventskalender 24 Türchen voller Vorfreude
Der Adventskalender ist längst mehr als ein Kindervergnügen. Warum das Öffnen der 24 Kalender-Türchen für viele Menschen ein wichtiger Glücksmoment und Gegenpol zum Alltag ist.
Der Adventskalender ist längst mehr als ein Kindervergnügen. Warum das Öffnen der 24 Kalender-Türchen für viele Menschen ein wichtiger Glücksmoment und Gegenpol zum Alltag ist.
Noch im Schlafanzug tappst man zum Fensterbrett, wo der Adventskalender aufgebaut ist. Die kleinen Kinderfinger fahren gespannt über die bunten Türchen, bis das richtige Datum gefunden ist. Ein kurzer Moment der Vorfreude – dann öffnet sich das Türchen mit einem leisen Knacken und man kann vorsichtig die kleine Überraschung hervorholen, die sich dahinter verbirgt: Oft ein Stück Schokolade, vielleicht auch eine kleine Spielfigur. Sofort leuchten die Augen, ein freudiges Lächeln huscht über das Gesicht.
Müll ist nicht nur Abfall, sondern auch eine Ressource – auch für Archäologen. So kann neolithischer Müll dazu beitragen, zu verstehen, wie sich die ersten Bauern Europas an eine sesshaftere Lebensweise anpassten.
Bettwanzen sind nervig und ekelig. Ihre Bisse jucken und hinterlassen hässliche rote Flecken. Doch für die Kriminalistik könnten sie von unschätzbaren Wert sein, wie Forscher nach jahrelangen Experimenten herausgefunden haben.
Ob ein Hund ängstlich, lernbegabt oder faul ist, hängt auch von seinen Genen ab. Dabei wird der Charakter des Vierbeiners teilweise von den gleichen Genvarianten geprägt wie bei uns Menschen.