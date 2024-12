Dennis Müller kommt am Samstag mit Christmas Jazz in die Michaelskirche in Leonberg-Eltingen zurück.

Oh happy day! Vielen dürfte der Christmas Jazz des vergangenen Jahres in der Eltinger Michaelskirche noch in bester Erinnerung sein. Und obwohl Dennis Müller seelsorgerisch mittlerweile in Ludwigsburg aktiv ist, kehrt er als „jazzender Pfarrer“ an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Als verspätetes Nikolausi geht am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, in der Michaelskirche wieder der Christmas Jazz über die Bühne, besser gesagt über den Bereich vor dem Altar. Und damit hat sich aus einer Notlösung während der Corona-Zeit ein fester Konzerttermin in der Adventszeit entwickelt. Vor drei Jahren, als sich nur einige wenige Menschen gemeinsam treffen durften, spielte der Eltinger Pfarrer vor einem ganz kleinen Publikum im heimischen Wohnzimmer.

Die Begeisterung war so groß, dass Dennis Müller nach dem Ende der Lockdowns in die Michaelskirche umzog. Die ist seither an zwei Abenden im Dezember brechend voll: an Heiligabend und eben wenn Christmas Jazz angesagt ist. Müller hat an diesem Samstag einmal mehr hochkarätige Musiker dabei: die Sängerin Mareike Rieger, Felix Schrack am Schlagzeug und Niklas Schumacher, der für den Christmas Jazz extra von Mainz nach Leonberg kommt. Am Saxofon spielt Stefan Koschitzki.

Das Ensemble spielt neu arrangierte klassische und moderne Weihnachtslieder und hat auch einige Überraschungen parat. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über Spenden. Und wer am Samstag nicht kann: Am Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr, gibt es den Christmas Jazz in der Stadtkirche in Stuttgart-Vaihingen.