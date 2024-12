Besondere Weihnachtsmärkte und Ausstellungen sorgen im Advent für Abwechslung. Wir geben ein paar Tipps, was man Wochenende unternehmen kann.

Chris Lederer 11.12.2024 - 12:03 Uhr

Der dritte Advent steht vor der Türe und noch immer finden Weihnachtsmärkte in der Region statt. Wer also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk oder der richtigen Stimmung ist, dem könnte ein Besuch des Budenzaubers auf die Sprünge helfen. Besonderes Ambiente verspricht der Rudersberger Adventswald, der an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag unter das grüne Dach aus Nadelbäumen in der Ortsmitte einlädt. Geöffnet ist Freitag,13. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, Samstag, 14. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember, 11 bis 20 Uhr. Erfreulich ist, dass sich die Rudersberger nicht von den Folgen des Hochwassers unterkriegen lassen und die Veranstaltung trotz aller Widrigkeiten mit mehr als 30 Hütten auf die Beine gestellt haben. Besonderes Schmankerl am Wochenende: Am Samstag (14.12.) gibt der Männerchor „Spätlese Wieslauftal“ ein Benefizkonzert für die Hochwasserhilfe. Los geht es in der Johanneskirche um 18 Uhr. Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.