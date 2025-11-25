Vier Wochen lang können sich Besucher des Ludwigsburger Weihnachtsmarkt nun durch Crêpes und Raclettebrot essen, Mützen und Seifen kaufen. Zur Eröffnung ein erster Eindruck in Fotos.
25.11.2025 - 18:38 Uhr
In Ludwigsburg ist der Barock-Weihnachtsmarkt auf dem Markt- und Arsenalplatz gestartet. Vier Wochen lang, bis zum 22. Dezember, verkaufen rund 150 Aussteller unter anderem Glühwein, Christstollen, Weihnachtssterne und Ausstechformen. Für die Adventsstimmung sorgen liebevoll dekorierte Buden und leuchtende Engel mit funkelnden Flügeln.