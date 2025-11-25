Vier Wochen lang können sich Besucher des Ludwigsburger Weihnachtsmarkt nun durch Crêpes und Raclettebrot essen, Mützen und Seifen kaufen. Zur Eröffnung ein erster Eindruck in Fotos.

In Ludwigsburg ist der Barock-Weihnachtsmarkt auf dem Markt- und Arsenalplatz gestartet. Vier Wochen lang, bis zum 22. Dezember, verkaufen rund 150 Aussteller unter anderem Glühwein, Christstollen, Weihnachtssterne und Ausstechformen. Für die Adventsstimmung sorgen liebevoll dekorierte Buden und leuchtende Engel mit funkelnden Flügeln.

Auf dem in diesem Jahr eingeweihten Arsenalplatz stehen weitere Buden, ein Karussell und das beliebte Blühbähnle. Zum Tag der Eröffnung können Sie sich in unserer Bildergalerie einen ersten Eindruck verschaffen.

Anreise: Besucher, die mit dem Auto kommen, können in den Parkhäusern „Asperger Str.“, „Akademiehofgarage“, „Rathausgarage“ oder „Marstall“ parken. Die Bushaltestelle Rathaus und der Bahnhof (circa zehn Minuten) sind fußläufig erreichbar.

Öffnungszeiten:Marktplatz: täglich von 11 bis 21 Uhr, Arsenalplatz: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr.

Kinderprogramm: Unter der Woche gibt es auf der Weihnachtsbühne jeden Tag um 16 Uhr ein Kinderprogramm. Am Wochenende gibt es drei Programmpunkte für die ganze Familie – jeweils um 15, 17 und 19 Uhr. Vom 1. bis 3. und 8. bis 10. Dezember können Kinder nach dem Programm von 17.15 bis 18.30 Uhr auf der Weihnachtsmarkt- Bühne einen Brief an das Christkind gestalten. Das Schöne an der Aktion: Das Christkind antwortet.