In Stuttgart öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Ob süße Geheimtipps oder beliebte Publikumsmagnete – wir geben den Überblick.
21.11.2025 - 11:02 Uhr
Die Weihnachtsmarktsaison in Stuttgart ist eröffnet: Bereits Ende November haben die ersten Weihnachtsmärkte im Kessel ihre Pforten geöffnet. Von liebevoll geschmückten Ständen mit Kunsthandwerk aus der Region oder alternativen Märkten mit Zaubershows, handgemachten Geschenken und kulinarischen Besonderheiten – die Adventszeit erfüllt die Luft mit Glühweinduft und Lichterglanz, der sogar Betonwüsten zum Strahlen bringt. Wir haben einen Überblick über Starttermine, Öffnungszeiten und Specials in den Stuttgarter Stadtteilen.