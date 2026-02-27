Wenn es um die Erhaltung des pharaonischen Erbes geht, versteht die Regierung in Kairo keinerlei Spaß. Einem Mann, der auf einer Pyramide herumkritzelte, droht nun mindestens ein Jahr Gefängnis.
27.02.2026 - 17:43 Uhr
Kairo - Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden. Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9.000 Euro.