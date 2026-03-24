Urlaub in Ägypten ist auch zu Ostern 2026 möglich. Allerdings wird von Reisen in einige Gebiete abgeraten.
24.03.2026 - 09:42 Uhr
Ägypten zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Urlauber. Doch die Sicherheitslage im Land ist komplex und regional sehr unterschiedlich. Eine aktuelle Karte des australischen Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) zeigt, wie stark sich die Risikoeinschätzungen innerhalb Ägyptens unterscheiden – und deckt sich in vielen Punkten mit den Hinweisen des Auswärtigen Amts.