Urlaub in Ägypten ist auch zu Ostern 2026 möglich. Allerdings wird von Reisen in einige Gebiete abgeraten.

Ägypten zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Urlauber. Doch die Sicherheitslage im Land ist komplex und regional sehr unterschiedlich. Eine aktuelle Karte des australischen Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) zeigt, wie stark sich die Risikoeinschätzungen innerhalb Ägyptens unterscheiden – und deckt sich in vielen Punkten mit den Hinweisen des Auswärtigen Amts.

Große Unterschiede je nach Region

Die Karte des australischen Außenministeriums macht deutlich: Ägypten ist kein einheitlich bewertetes Reiseland. Während für weite Teile des Landes eine erhöhte Vorsicht (gelbe Regionen) empfohlen wird, gelten andere Regionen als deutlich kritischer.

Touristische Zentren entlang des Nils, darunter Kairo, Luxor oder Assuan, sowie viele Badeorte am Roten Meer werden in der Karte mit „erhöhter Vorsicht“ (gelb) eingestuft. Das entspricht keiner Reisewarnung, signalisiert aber ein dauerhaft erhöhtes Sicherheitsrisiko.

Anders sieht es in abgelegenen Wüstenregionen und Grenzgebieten aus (orange). Hier rät die australische Behörde dazu, Reisen grundsätzlich zu überdenken. Besonders streng ist die Einschätzung für Teile der Sinai-Halbinsel sowie Grenzregionen zu Libyen und Sudan (rot) – dort wird sogar von Reisen abgeraten.

Teilreisewarnung des Auswärtigen Amts

Auch das Auswärtige Amt bewertet die Lage differenziert und spricht eine Teilreisewarnung für bestimmte Regionen aus. Besonders betroffen ist der Norden der Sinai-Halbinsel sowie das Grenzgebiet zu Israel, mit Ausnahme des Badeorts Taba. In diesen Gebieten kommt es immer wieder zu militärischen Operationen und sicherheitsrelevanten Vorfällen.

Darüber hinaus wird von Reisen in entlegene Gebiete der Sahara ausdrücklich gewarnt. Diese Regionen gelten teilweise als Sperrgebiete, Reisen sind dort oft nur mit Sondergenehmigung möglich – und selbst dann nicht garantiert durchführbar.

Für den Süden der Sinai-Halbinsel, zu dem bekannte Urlaubsorte wie Sharm el-Sheikh oder Dahab gehören, gilt keine Reisewarnung. Allerdings rät das Auswärtige Amt von individuellen Ausflügen und Überlandfahrten ohne ortskundige Begleitung ab.

Sicherheitslage insgesamt stabil – aber mit Risiken

Trotz der regionalen Unterschiede beschreiben sowohl deutsche als auch australische Behörden die Sicherheitslage in Ägypten insgesamt als „stabil“, allerdings nicht risikofrei. Ein zentrales Thema bleibt die Gefahr terroristischer Anschläge, die grundsätzlich landesweit bestehen kann.

Hinzu kommt die angespannte Lage im Nahen und Mittleren Osten. Laut Auswärtigem Amt können die aktuellen militärischen Auseinandersetzungen – insbesondere im Zusammenhang mit Angriffen zwischen Iran, Israel und den USA – indirekte Auswirkungen auf Ägypten haben. Dazu zählen mögliche Anschläge, aber auch Einschränkungen im Flugverkehr oder kurzfristige Änderungen bei Einreise- und Sicherheitsbestimmungen.

Auch die australischen Behörden weisen darauf hin, dass sich die Sicherheitslage jederzeit kurzfristig verändern kann. Reisende sollen daher aktuelle Entwicklungen aufmerksam verfolgen und lokale Anweisungen beachten.

Was das für Urlauber bedeutet

Für klassische Urlaubsreisen in bekannte Touristengebiete bedeutet die aktuelle Lage keine grundsätzliche Absage. Orte wie Hurghada, Marsa Alam oder die Nilregion bleiben erreichbar und werden weiterhin stark besucht. Gleichzeitig gilt jedoch: Ein gewisses Maß an Vorsicht ist notwendig.

Behörden empfehlen, sich vor und während der Reise regelmäßig über die Lage zu informieren, Menschenansammlungen nach Möglichkeit zu meiden und den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte zu folgen. Auch organisierte Ausflüge mit lizenzierten Anbietern werden ausdrücklich angeraten, insbesondere bei Aktivitäten außerhalb gesicherter Touristenzonen.